Arda Güler, sakatlığı nedeniyle Real Madrid’in ABD kampından ayrıldı

‘Soccer Champions Tour’ kapsamında ABD’deki sezon öncesi kampını sürdüren Real Madrid, Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle turu yarıda bırakıp Madrid’e döneceğini duyurdu.

Fotoğraf: Real Madrid

Real Madrid, kısa bir süre önce Güler’i 20 milyon avro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’den transfer etmişti.

Kulübün resmi sitesinde paylaşılan açıklamada Güler’in sağ diz iç menisküsünde sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Güler de Instagram hesabında yaptığı paylaşımda sakatlık nedeniyle yaşadığı üzgünlüğü ifade etti:

“Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid’e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler.”

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak Barcelona maçı öncesinde yaptığı açıklamada Güler’in kadroda yer almayacağını söylemişti.