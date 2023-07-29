Uçağa alınmayan Habertürk sunucusu THY’yi topa tuttu

Türk Hava Yolları’ndan (THY) bilet almasına ve zamanında gitmesine rağmen uçağa binemeyen, bir sonraki uçağa binmek için ekstra ücret ödemek zorunda kalan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, isyan etti.

Fotoğraf: YouTube

Twitter’dan yaşadığı sorunu anlatan Ersoy, THY’de büyük bir ‘sorumsuzluk’ yaşadığını vurguladı.

Video paylaşan Ersoy, şunları anlattı:

*THY bu aralar sürekli fazla bilet satışı yapıyor. Tamam, gayet tabii bir durum. Ben havaalanına mesela 45 dakika kala geldim. Check in yapmama hiçbir şekilde izin verilmedi sistem üzerinden, kontrole geldiğimde de uçak dolu olduğu için beni almadılar.

*Almadıkları gibi ‘Çözüm ne’ diye sorduğumda da ‘Check in yapmadığınız için (uçağa alamıyoruz)’ dediler. Bana ‘Bir sonraki uçağa tekrar bilet almanız gerekiyor’ dediler.

*Yani ben bilet satın alıp zamanında gelmeme rağmen uçağa binemiyorum. ‘Bir sonraki uçağa binebilir miyim’ diye sorduğumda da ‘Hayır, sizi bir sonraki uçağa da alamıyoruz; tekrar bilet almanız gerekiyor’ dediler. İnanılmaz bir sorumsuzluk bu arada.

Ersoy, devamında da THY’yi Twitter’dan etiketleyerek, “İstanbul’a dönmek durumunda olduğum için, ‘Fazla bilet sattıkları uçağa binemediğimden’ bir sonraki uçuşa fark ödeyerek yeniden bilet aldım. Türk Hava Yolları uygulamanız artık bu şekildeyse bilmek isteriz. Değilse, yaşadığımız durum nedir” diye yazdı.