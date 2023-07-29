Leyla Zana’ya ‘Türkiye’yle savaşta olan ülkeden ödül alma’ davası

HDP Ağrı eski milletvekili Leyla Zana hakkında ‘Türkiye’yle savaş halinde olan bir devletten ödül alma’ iddiasıyla dava açıldı.

Leyla Zana Avrupa Parlamentosu’nda.(AA)

HDP’den Ağrı milletvekiliyken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ocak 2018’de devamsızlıktan vekilliği düşürülen Leyla Zana hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘savaş halinde bulunan devletten ödül alma‘ suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Zana’nın milletvekili olduğu dönem yaptığı konuşmalar, uluslararası kuruluşlardan aldığı ödüller nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun ‘Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletten akademik derece veya şeref, unvan, nişan ve diğer fahri rütbe veya bunlara ait maaş veya başka yararlar kabul eden…’ 325/1 maddesi kapsamında suç işlediği ileri sürüldü.

İddianameye dayandırılan haberde, Zana’nın hangi ülkeden ödül aldığı belirtilmedi.

Zana’nın aldığı ödüller

Leyla Zana, 1994 yılında Thorolf Rafto ödülünü insan hakları alanında aldı. Barış ve halkların hak mücadelesi için yürüttüğü siyasetten dolayı, 1995 yılında, Avrupa Konseyi tarafından Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. Aynı yıl Aachen Barış Ödülünü ve Bruno Kreisky Ödülünü alan Zana, 1998 yılında Amerika İnsan Hakları Derneği’nden Serbestlik Madalyası aldı.

Zana, 2004 tarihinde Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoë tarafından Paris Şehri Gümüş Madalyasını aldı. Ayrıca Fransa’da Paris, İsviçre’de Cenevre şehirleri tarafından ‘Onursal Vatandaş‘ seçildi. 2010 yılında da Mele Mustafa Barzani ödülü alan Zana, uluslararası birçok kurum tarafından ödüle layık görüldü.