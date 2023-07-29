Akbelen Ormanı’nı savunan 20 kişi gözaltında

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine engel olmaya çalışan 20 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Altıncı günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 20 kişi saatlerdir polis merkezinde gözaltında tutuluyor. Bu kişilerden sadece dördü hakkında gözaltı kararı var. Diğer kişilerle ilgili böyle bir karar yok.

Gözaltında bulunan isimler arasında İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal da bulunuyor.

Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyesi Deniz Melsa Ergenç, Akbelen’de gözaltına alınmıştı.