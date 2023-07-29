Yeşiller Partisi yöneticisi Akbelen’de gözaltına alındı

Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyesi Deniz Melsa Ergenç, Akbelen’de gözaltına alındı.

Görsel: Twitter (Temsili)

Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğradı, gözaltına alındı.

Altıncı günde de ağaç kesimi jandarmanın köylüleri engellemesiyle devam ediyor.

Yeşiller Partisi’nin duyurduğuna göre partinin uluslararası ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Deniz Melsa Ergenç, Akbelen’de ağaçların kesildiği alana ulaşmak isterken gözaltına alındı.