Dün kendini yuhalatan Tanal bugün jandarma kovaladı

Akbelen’i savunmaya gelen vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarma ekiplerine çıkışan CHP’li vekil Mahmut Tanal, kendisinden kaçan bir jandarmayı kovaladı.

Görsel: Artı Gerçek

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor, gözaltına alınıyor.

Bugün de İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal dahil 22 kişi gözaltına alındı.

Artı Gerçek’in haberine göre direnen halka destek için bölgede bulunan CHP’li Tanal, jandarmanın bölgeye gelen vatandaşların kimlik bilgilerini almasına “Burada fişleme yapamazsınız” diye çıkıştı.

Jandarmanın “İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?” cevabını üzerine sinirlenen Tanal, “Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin” diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

Kağıdı vermeyen jandarma personelinin koşarak kaçması üzerine Tanal, jandarmanın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı.

📌 Jandarma kaçtı Mahmut Tanal kovaladı



CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile jandarma komutanı arasında "fişleme" gerginliği



🎥 Görüntüler: @umuttastan_ pic.twitter.com/nqrjXflUl1 — Artı TV (@ArtiTV_) July 29, 2023

Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla Akbelen’e giden heyetteki Tanal, bir eylemciyle tartışması sırasında “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik” demesi üzerine yuhalanmıştı.