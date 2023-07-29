Diken

Yaramazlara biraz batar!

TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı

Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.


Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL’ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirmişti.

Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Merkez Bankası’nın düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebiliyordu.

Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

KKM’de kurumlar vergisi istisnası döviz için de uygulanacak

SON HABERLER

TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı

Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarındaki yabancı paralarını Türk lirasına çevirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen faiz ve kar paylarıyla diğer kazançlarının kurumlar vergisinden müstesna olması uygulaması 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.