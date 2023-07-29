TL dönüşümüne kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı

Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamında alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası uygulaması uzatıldı.

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Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL’ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirmişti.

Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Merkez Bankası’nın düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebiliyordu.

Kararla, söz konusu vergi istisnası, 30 Haziran 2023 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.