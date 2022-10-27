KKM’de kurumlar vergisi istisnası döviz için de uygulanacak

Kurumların kur korumalı mevduat (KKM) kapsamında faiz ve kar payları ile diğer kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 30 Eylül bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.

Fotoğraf: AA

KVK geçici 14/4’üncü maddedeki kur korumalı mevduat istisnasının şirketlerin 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına yönelik 6297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yeni düzenlemeye göre vergi istisnası, kurumların 30 Eylül itibariyle bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanabilecek.

İlgili yasa hükmü uyarınca, cumhurbaşkanının söz konusu istisnayı 30 Haziran veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulatmaya yetkisi bulunuyor.