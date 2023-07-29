Mehmet Şimşek’ten ‘KDV hırsızlığını’ bildirip boykota çağıran vatandaşa teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gittiği restoranda yüzde 10 yemek vergisi yerine yüzde 1 içecek vergisi kesildiğini bildirip boykot çağrısı yapan Twitter kullanıcısına teşekkür etti.

Mehmet Şimşek. (AA)

Restoranlarda, işletmelerden yemek için yüzde 10, içecek içinse yüzde 1 katma değer vergisi (KDV) alınıyor.

Furkan Gurbetoğlu adlı kullanıcı, gitti Hacı Baba adlı döner restoranda yemek yemesine rağmen bunun KDV’sini içecek bazında (yüzde 1) kesildiğini belirterek elindeki fişi Twitter’dan paylaşıp şunu yazdı: “(Restoranda döner) en son 65 TL’ydi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim. Çıkınca fişe baktığımda KDV’yi yüzde 1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm.”

Devamında olayı detaylarıyla anlatan ve bu restoranları boykot etmeye çağıran Gurbetoğlu’nun paylaşımı Şimşek alıntılayıp teşekkür etti: “Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir.”

Hassasiyetiniz için teşekkür ederim.



Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri takip edecektir. https://t.co/72KYRRPV4N — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 29, 2023

Gurbetoğlu, olayı şöyle anlattı:

*İki gündür dışarıda yemek yiyorum. Ofis çevresinde dönerini sevdiğim ama sürekli fiyatlara ahlaksızca zam yaptığı için nadiren gittiğim bir dönerci var. Dün oraya gittim ve fiyatını sormadan çift lavaş dürüm aldım. En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim.

*Çıkınca fişe baktığımda KDV’yi yüzde 1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm. Bugün aynı muhitte Çağlayan Meydan’a yakın, Pehlivan Lokantası’na gittim. Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV’sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi.

*Fakat bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan dönercinin, son KDV artışını da fırsat bilerek fiyatları daha da artırması ve buna rağmen fişini kesmesi gereken şekilde kesmemesi benim için bardağı taşıran son damla oldu.

*Şurası kesin, günde en az 100-150 bin lira ciro yapmasına rağmen doymayıp aleni şekilde hırsızlık yapan bu dönerciden bir daha alışveriş yapmayacağım.

*Ve son olarak, yüzde 3000 kar marjı ile çalışıp sürekli zamlardan dem vuran ve bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan esnafları boykot edin. Nerede olursanız olun muhakkak civarda bir dürüst esnaf vardır. Soyuluyorsak, kendi irademizle soyuluyoruz. Tek çözüm boykot.