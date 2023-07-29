Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 47 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahalede en az 47 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri

Cumartesi Anneleri, kayıplarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri eylemlerini ve basın açıklamasını, 957’nci haftada Galatasaray Meydanı’nda okumak istedi.

Meydana doğru gitmek isteyen Cumartesi Anneleri polis tarafından ablukaya alınırken, gazetecilerin görüntü alması da engellendi. Meydan kısa süre içerisinde giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Cumartesi Anneleri’nin Twitter hesabından duyurduğuna göre en az 47 kişi gözaltına alındı.

Tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 47 arkadaşımız gözaltına alındı:



Hanife Yıldız, İkbal Eren, Besna Tosun, Maside Ocak, Ayşe Gülen Eyi, Mikail Kırbayır, İrfan Bilgin, Ali Tosun, Hüseyin Ocak, Eren Keskin, Gülseren Yoleri, Ümit Efe, Hüseyin Küçükbalaban, Sevinç Koçak pic.twitter.com/BctQfuC9xh — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) July 29, 2023

Cumartesi Anneleri eylemindeki polis şiddetine AYM’den ihlal kararı