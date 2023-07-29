Elon Musk ‘koyu mod’ fikrinden vazgeçti

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter’ın sadece ‘koyu modda çalışması’ fikrinden vazgeçti.

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Twitter ‘beyaz’, ‘loş’ ve ‘koyu’ olmak üzere üç farklı arka plan rengiyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Twitter’ı hangi renkte kullanmak istediğini seçebiliyor.

Beyaz mod Loş mod Koyu mod

Musk iki gün önce bir kullanıcıya verdiği yanıtta, kısa süre içerisinde Twitter’ın sadece ‘koyu’ modda çalışacağını söylemişti. Musk’a göre koyu mod ‘her haliyle’ daha iyi.

This platform will soon only have “dark mode”. It is better in every way. — Elon Musk (@elonmusk) July 27, 2023

Vazgeçti

Birçok kullanıcıysa buna itiraz etti.

Musk, dün attığı bir tweet’te bu ‘fikrinden’ vazgeçtiğini dile getirdi. Musk, “Pek çok kişi aydınlık modun kalmasını istedi. Biz de bunu koruyacağız ancak karanlık mod varsayılan ayar olacak ve loş mod kaldırılacak” dedi.