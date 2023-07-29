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Yaramazlara biraz batar!

Elon Musk ‘koyu mod’ fikrinden vazgeçti

Twitter’ın sahibi Elon Musk, sosyal medya uygulaması Twitter’ın sadece ‘koyu modda çalışması’ fikrinden vazgeçti.

Fotoğraf: AA

Twitter ‘beyaz’‘loş’ ve ‘koyu’ olmak üzere üç farklı arka plan rengiyle kullanılabiliyor. Kullanıcılar, Twitter’ı hangi renkte kullanmak istediğini seçebiliyor.


Beyaz mod
Loş mod
Koyu mod

Musk iki gün önce bir kullanıcıya verdiği yanıtta, kısa süre içerisinde Twitter’ın sadece ‘koyu’ modda çalışacağını söylemişti. Musk’a göre koyu mod ‘her haliyle’ daha iyi.

Vazgeçti

Birçok kullanıcıysa buna itiraz etti.

Musk, dün attığı bir tweet’te bu ‘fikrinden’ vazgeçtiğini dile getirdi. Musk, “Pek çok kişi aydınlık modun kalmasını istedi. Biz de bunu koruyacağız ancak karanlık mod varsayılan ayar olacak ve loş mod kaldırılacak” dedi.

Twitter, yakında sadece ‘koyu’ modda çalışacak

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