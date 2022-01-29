Akşam Postası / 29 Ocak 2022

TÜİK başkanı görevden alındı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı. Yerine Erhan Çetinkaya atandı. Diken’de 19 Ocak’ta Altan Sancar imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dinçer’e tepkili olduğunun konuşulduğu belirtilmişti.

Adalet bakanı değişti: Abdulhamit Gül gitti, selefi Bozdağ yeniden görevde

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti. Yerine eski bakan Bekir Bozdağ atandı. Bozdağ, 25 Kasım 2015-19 Temmuz 2017 ile 26 Aralık 2013-7 Mart 2015 tarihlerinde iki kez bakanlık yapmıştı.

‘Maske Kimsin Sen’e yoruldu: Erdoğan’dan ‘milli ve manevi yayın’ genelgesi

Resmi Gazete’de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili yayınlanan genelgede ”Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanılarak ilgili kurumlardan adım atılması ‘rica’ edildi.

Ekmeğe zam geliyor: ‘Önlem alınmazsa 5-6 liralara çıkabilir’

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Artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorlanan İstanbul’daki fırıncılar, 1 Şubat’tan itibaren bazı bölgelerde ekmeği 3,5-4 TL arasında satmaya başlayacak. Fırıncılar önlem alınmazsa fiyatların 5-6 liralara çıkacağını söylüyor.

Vergiler tüketiciyi yıldırdı: İçki tüketiminin en az yüzde 40 azalması bekleniyor

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Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ocakta içki tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 azalmasının beklendiğini söyledi.

MetroPOLL anketi: Muhalefet Türkiye’yi yönetmeye hazır mı?

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre, seçmenin yüzde 47’si, ‘millet ittifakı’nın ve muhalefet partilerinin Türkiye’yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor.

Erdoğan yolsuzluk tartışmasına ‘kibarca’ dahil oldu: Bakanım ağzının payını verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ihalede yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin “Ulaştırma bakanım gayet güzel bir şekilde ağzının payını verdi” dedi.

BBC’de gazetecilerin grevi zaferle sonuçlandı

BBC’nin Türkiye’deki ofisinde çalışan gazetecilerin adil bir zam talebiyle başlattığı grev zaferle sonuçlandı.