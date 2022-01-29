CHP’den iş ilanı: Güvencesiz ama ortam rahat; iletişim için Erdoğan’a DM atın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) sık sık başkanın değiştirilmesiyle alay ederek tepkisini gösterdi.

Son olarak TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınıp yerine Erhan Çetinkaya’nın atanmasıyla ‘istikrar’ vurgusu yapılarak geçilen başkanlık sisteminde bugüne kadar beş kez koltuk değişmiş oldu.

Diken’de 19 Ocak’ta Altan Sancar imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dinçer’e tepkili olduğunun konuşulduğu belirtilmişti.

İddiaya göre, TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun ‘yüksek hesaplanmaması’ için yoğun baskılar söz konusuydu.

Ağbaba Twitter hesabından paylaştığı ‘iş ilanında‘, ‘part-time çalışacak TÜİK başkanı‘ arandığını yazdı. CHP vekil ardından uyardı: “Güvencesiz bir iş, iş garantisi yok. Saray ne zaman isterse çıkarır. Öyle aklına estiği gibi veri yayınlamak da yok, Saray ne derse o.”

İşin avantajlarını da sayan Ağbaba “İş ortamı gayet rahat. Hesap sormaya gelen olursa kurumun kapısını kilitlersin, olur biter” ifadelerini kullandı.