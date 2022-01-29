Kılıçdaroğlu’ndan bürokratlara ‘TÜİK’ çağrısı: Geç olmadan bu yoldan dönün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanının bir kez daha değişmesi üzerine bürokratlara çağrı yaparak, “Geç olmadan bu yoldan dönün” dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti TÜİK’in kapısında kalmıştı.

Son olarak TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınıp yerine Erhan Çetinkaya’nın atanmasıyla ‘istikrar’ vurgusu yapılarak geçilen başkanlık sisteminde bugüne kadar beş kez koltuk değişmiş oldu.

Bağımsız ekonomistler tarafından enflasyonu düşük hesapladığı için eleştirilen TÜİK’in eski başkanı Dinçer’in, iktidar tarafından ‘yeterince düşük’ enflasyon verisi göstermediği için tepkiyle karşılandığı iddia ediliyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dinçer’e tepkili olduğu belirtiliyordu.

Dinçer ayrıca kendilerini ziyaret etmek isteyen Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyetini kapıdan içeri almamıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’daki paylaşımı şöyle: “Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz!”

Şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 29, 2022

CHP lideri benzer bir çıkışı geçen sene ekim ayında da yapmış, memur ve bürokratlara seslenerek, Erdoğan ve ailesinin ‘çıkarlarına hizmet etmeye’ zorlanmış devlet memurları olduğunu, bunun farkında olduklarını belirterek, “Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var” demişti.

‘İktidarın değişmesine az kaldığını’ söyleyen Kılıçdaroğlu, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa , pazartesi itibariyle durun” diye konuşmuştu.