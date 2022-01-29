İstanbullular geçen yıl en çok domates ve karpuz tüketmiş

İstanbul’da geçen yıl en çok tüketilen sebze domates ve patates olurken meyve tarafında zirvede karpuz var.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) verilerine göre Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 2020’de 3 milyon 107 bin 549 ton ürün getirilirken, 2021 yılında bu miktar 2 milyon 934 bin 244 tona indi.

Hallere 2020’de tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, portakal, elma, mandalina ve muz.

Bu sıralama 2021 yılında karpuz, elma, mandalina, muz, portakal şeklindeydi.

Hallere 2021’de en az getirilen meyveler ise kivano, granadilla ve mangostan.

En çok tüketilen sebzeler

2020 yılında tonaj bazında hallere en çok getirilen sebzeler ise domates, patates, salatalık, sivri biber ve kuru soğan olurken 2021 yılında da sıralama yine aynı kaldı.

2021’de hallere en az getirilen sebzeler ise hardal otu, mizuna otu ve oğul otu.