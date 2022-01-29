HepsiJet kuryeleri 1 lira fırlattı: Asgari ücretin yarısı kadar bile alamıyoruz

Üç gündür kontak kapatan HepsiJet kuryeleri İstanbul’un Mecidiyeköy ilçesinde alışveriş sitesi hepsiburada.com’un genel merkezi önünde bir araya gelerek “Emekçiler burada yönetim nerede” sloganları attı.

Paket başı 3,75 TL ile çalışan HepsiJet kuryelerinin aktardığı bilgilere göre 2022 için 4,75 TL yani 1 TL zam teklif edilmiş, kuryeler, “Garanti 12,5 bin TL + KDV bizim hakkımız” diyerek, haklarını arayan arkadaşlarına yönelik baskıların da son bulmasını istemişti.

Tepkiler üzerine HepsiJet’ten yapılan açıklamada kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan iş ortaklarının 2022 için yıllık ortalama gelir artışının yüzde 46 olduğu ifade edilmiş, 1 TL’lik zammın toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturduğunu söylenmişti.

Eylemlerin sonucunda beş HepsiJet kuryesinin sözleşmesinin feshedildiği belirtilmişti.

Fotoğraf: HepsiJet Kuryeleri

1 TL fırlatan kuryeler, şirketin ‘yüzde 46’lık gelir artışı’ açıklamasına tepki gösterdi: “Her şey resmi olarak sözleşmelerde yazıyor, varsa bir resmiyetleri merkezin önüne geldik çıkıp ben sana bu zammı verdim desinler. Biz de vermediklerini ispat edelim.”

HepsiJet kuryelerinin açıklaması şöyle:

“HepsiJet kuryeleri olarak yapılan 1 TL’lik zammı kabul etmiyoruz. Yapılan zamma itiraz ettiği için işten atılan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın işe geri alınmasını ve garanti ücret adı altında 12 bin 500 TL sabit ücret konusunu kabul etmelerini istiyoruz.

Burada biz asgari ücretin yarısı kadar bile para alamıyoruz. Kendi araçlarımızla kendi faturalarımızı, yemek paramızı, araç giderlerini ödüyoruz. Ay sonuna baktığımız zaman çoğumuz eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Firmamız bugün yaptığı basın açıklamasında yüzde 46,6’lık zam oranını neye göre hesapladı bilmiyoruz ama bize de yansıtmalarını istiyoruz.

Firmamızdan işten çıkarılan arkadaşlarımızın geri alınmasını, herkesle 1 yıllık sözleşme imzalanmasını ve 12 bin 500 TL’lik sabit ücreti talep ediyoruz ve bu taleplerimiz kabul edilene kadar başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de devam edecektir.”

Fotoğraf: HepsiJet Kuryeleri

Açıklamadan sonra bir HepsiJet kuryesi şöyle konuştu: “Biz yüzde 46 zam yaptık diye açıklama yapıyorlar hani nerede? Her şey resmi olarak sözleşmelerde yazıyor varsa bir resmiyetleri merkezin önüne geldik çıksın ben sana bu zammı verdim desinler. Biz de vermediklerini ispat edelim. Biz davamızda kararlıyız bu kadar kişiyi mağdur ettiler. Bize kargo sayısı artacak diyorlar kargo sayısı arttığı zaman benim maliyetimde artıyor bunun bana hiçbir faydası yok.”