Kar eridi, barajlar yükseldi

İstanbul’da etkili olan karın çözülmesinin ardından barajlardaki doluluk oranı arttı.

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Kar yağışının etkili olduğu hafta sonrası Megakentin barajlarındaki su seviyesi yüzde 54.66’ya ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul’un en önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı’nda seviye şuan yüzde 76.62’de. Alibeyköy Barajı’nda bu oran yüzde 35,3 olarak ölçülürken, Terkos’ta yüzde 49,92.

İstanbul’un barajlarındaki genel görünüm ise şöyle: