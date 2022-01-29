THY’den İBB Sözcüsü Ongun’a yanıt: Kişisel verilerini ayrım yapmaksızın koruyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını reddetti.

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İBB Sözcüsü Ongun, uçuş bilgisinin Twitter’da bir kişi tarafından paylaşılması hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiş ve bilgilerin deşifre edilmesini özel hayatın ihlali olarak değerlendirmişti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Üstün şunları dedi: “Dünyanın 128 ülkesinden ağırladığımız misafirlerimizin kişisel verilerini hiçbir ayrım yapmaksızın koruyoruz. Bu konu hakkında kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapan kişi ve haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.”