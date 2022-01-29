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Yaramazlara biraz batar!

TEM’de yine kar temizliği: Bu kez Ankara yönü trafiğe kapanıyor

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesimi kar temizliği nedeniyle bu gece geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Fotoğraf: AA

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara yönünde yapılacak çalışmada viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınları temizlenecek.


Çalışma bu gece 01.00-04.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.

İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı’ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.

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