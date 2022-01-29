TEM’de yine kar temizliği: Bu kez Ankara yönü trafiğe kapanıyor

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesimi kar temizliği nedeniyle bu gece geçici olarak ulaşıma kapatılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara yönünde yapılacak çalışmada viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınları temizlenecek.
Çalışma bu gece 01.00-04.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.
İstanbul istikametinde viyadüklerin üzerindeki kar yığınları 01.00-03.30 saatlerinde yapılan çalışmayla temizlenmiş, çalışma esnasında trafik Abant Kavşağı’ndan D-100 kar yoluna yönlendirilmişti.