Akşam Postası / 29 Nisan 2022

AKP’nin hesabı savaşa takıldı: Dış ticaret açığı aldı başını gidiyor

Yeni ekonomi modeliyle kapatılması hedeflenen dış ticaret açığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 138 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

Alman dışişleri, Kavala kararı nedeniyle Türk büyükelçiyi çağırdı

Almanya, iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Erdoğan’dan Özel’e 250 bin liralık tazminat davası

Görsel: Diken

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önündeki konuşmasıyla ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ iddiasıyla CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İSKİ, Varank’ı yalanladı: Suyu kapalı abone sayısı 400 bin değil 30 bin

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte borcu nedeniyle suyu geçici kapalı abone sayısının 28 Nisan itibariyle 30 bin 665 olduğunu bildirdi.

Prof. Ceyhan’dan ‘gizemli virüs’ uyarısı: ‘Türkiye’de görülmedi’ diyemeyiz

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 13 ülkede görülen ‘gizemli’ hepatit virüsüne benzer bir vaka tespit ettiklerini söyledi.

Araştırma: İklim değişikliği nedeniyle 4 bin yeni virüs yayılacak

Bilim insanları, iklim değişikliğinin 2070’e kadar insanlar ve hayvanlar arasında 4 bin virüsün yayılmasına neden olacağını tespit etti.

Bayramda hava serin ve yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı İlker Koç, Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalmasının beklendiğini bildirdi.