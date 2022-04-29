Alman dışişleri, Kavala kararı nedeniyle Türk büyükelçiyi çağırdı

Almanya, iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Görsel: Ateş Alpar

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Erdoğan’sa dün şunları söylemişti: “Hüküm giydiği için bu işin AİHM’le artık alakası yok. AİHM alacak bakacak edecek ama hüküm giydi diyecek bu işi artık masadan kaldıracak. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde.”

Daha önce, Avrupa Konseyi’nin siyasi organı bakanlar komitesi, Kavala’nın AİHM’in ihlal kararına rağmen serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye aleyhine ‘ihlal prosedürü’ başlatmıştı.

‘Hukuk devletindeki ağır eksiklikler ilişkilerimizi zora sokuyor’

DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanya Dışişleri bakanlığı sözcüsü, Alman hükümetinin Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Sözcü konuyla ilgili açıklamasında şunları dedi: “Hüküm, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye’nin bağlı kalmayı taahhüt ettiği uluslararası yükümlülüklerinde bulunan hukuk devleti standartlarıyla ağır şekilde çelişmektedir.

İnsan haklarındaki endişe verici durum ve hukuk devletindeki ağır eksiklikler Türkiye’yle ilişkilerimizi uzun süredir zor duruma sokuyor. Osman Kavala hakkındaki şoke edici hüküm ve diğer sanıklar hakkındaki sert hapis cezaları Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini olduğu kadar bizim Türkiye ile ikili ilişkilerimiz için de yeni bir yük olmuştur.”