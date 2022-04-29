Bir ilişkiye başlarken yapılmaması gereken beş şey

Romantik bir ilişkiye başlarken ve ilişki sırasında neler yapılması gerektiği konusunda herkesin bir fikri vardır. Ya, ‘yapılmaması’ gerekenler! Bir ilişkinin yürümesi için kaçınılması gereken şeyler de var.

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Britanyalı ilişki uzmanı Tina Wilson, ilişkiye başlarken nelerin yapılmaması gerektiğini sıraladı. Daily Mail gazetesi, Wilson’ın, insanların yaptığı hata, düştüğü tuzaklardan yola çıkarak yaptığı tavsiyeleri okurlarıyla paylaştı. İşte o beş madde:

1- Karşınızdakinin kalbini kazanmak için yalan söylemeyin

İlişki konusunda ciddiyseniz başından itibaren açık ve dürüst olmalısınız. Birine duymak istediği her şeyi söylemek iyi niyetle de olsa doğru değil; ayrılık kaçınılmaz olur. Gerçek her zaman ortaya çıkar ve sevdiğiniz kişinin kalbi kırılır. İlişkiler saygı ve güven üzerine kurulu olduğundan yalan sadece ilişkinize zarar verir. Aynı şey başta zararsız görünse bile beyaz yalanlar için de geçerli.

2- Ağırdan alın

Bir ilişkinin başında aşırı ilgi göstermek, ısrarcı olmak sevdiğiniz kişiye itici gelebilir. Birbirinizle vakit geçirmekten hoşlandığınız bu süreçte dengeyi bulmaya çalışın. En baştan çok ciddiye alırsanız bu, kontrolcü bir tavır gibi algılanabilir ve yeni kız veya erkek arkadaşınız size kırmızı bayrağı gösterebilir.

Ona ilginizi, ömür boyu sürecek gelecek planı yaptığınızı aksettirmeden gösterin. Birinden gerçekten hoşlanıyorsanız onu sık aramak veya sık, uzun mesaj yollamak isteyebilirsiniz ama bu da saplantılı olduğunuz şeklinde yorumlanabilir. Uzun mesajlara bir kelimelik yanıtlar alıyorsanız anlayın! Karşı tarafı baskı altında hissettirecek bu tür davranışlar ilişkinin gelişmesine engel olur.

3-Rol yapmayın

Hoşlandığınız kişiyi etkilemek isteyebilirsiniz ama bunun şovunu yapmayın. Rol yapmak yorucudur ve ilişkide ömrü kısa sürer. Bir noktaya geldiğinizde bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını, yansıttığınız ‘bu versiyon’un gerçek siz olmadığını fark edersiniz.

Elinizden geldiği kadar doğal halinizi yansıtmaya çalışın. Evet ilk buluşma, ikinci, üçüncü önemlidir ama kendinizi olduğunuzdan farklı yansıtmak yeni bir ilişkide yapabileceğiniz en kötü şey.

4-Sürekli hayal kırıklığına uğratmayın

Verdiğiniz sözlere, yaptığınız planlara mümkün olduğu kadar uyun. Sevdiğiniz kişiyi hayal kırıklığına uğratmak kavgaların başlıca nedenlerindendir. Ne kadar çok hayal kırıklığı o kadar çok suçlama. Neden onu söylediğiniz zaman aramadığınıza, neden son dakikada programı iptal ettiğinize dair sorular sıklaşır. Sözü tutmamak başkalarına öncelik verdiğiniz hissine yol açabilir. Hayal kırıklıkları artarsa ilişkinin sonunu getirebilir.

5- ‘Romantik yem’ atmayın

İlişkilerde bir başka sorun. Birilerine ciddi olmadan, ilişki istemeden ‘romantik yem’ atmak. Sosyal medyadan veya farklı mecralardan ‘flörtöz sinyaller’ yollayan ancak ilişki düşünmeyen biriyseniz karşınızdaki kişi ‘romantizmin bir yere gideceğini’ sanabilir. Oysa siz ona bu sinyalleri gönderirken başka birilerine de bu tür mesajlar yolluyorsunuzdur. Beklenti içine giren kişi bir süre sonra ‘yanlış sinyal aldığını’ anlar ve kendini çok kötü hissedebilir.

Böyle biriyseniz davranış biçiminizin bilincinde olmayabilirsiniz. Gerçek duygularınızı iyice tartın ve ona göre davranın. Başkalarını hayal kırıklığına uğratmayın.