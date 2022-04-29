Prof. Ceyhan’dan ‘gizemli virüs’ uyarısı: ‘Türkiye’de görülmedi’ diyemeyiz

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 13 ülkede görülen ‘gizemli’ hepatit virüsüne benzer bir vaka tespit ettiklerini söyledi.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (EBDC), nisanda Britanya ve Avrupa’da 166 ‘gizemli’ hepatit vakası olarak bilinen hastalığın görüldüğünü bildirmişti.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 20’ye yakın çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmesi nedeniyle organ nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti.

Vakaların büyük kısmında hastalarda adenovirüs de bulunduğu, bunun artan adenovirüs vakalarıyla bağlantılı olabileceği, konunun tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtilmişti.

Hastalığın ‘gizemli’ veya ‘nedeni belirsiz’ olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir ‘küresel salgın’ ihtimalini de gündeme taşıdı.

DHA’ya konuşan Ceyhan, şunları söyledi: “‘Türkiye’de görülmedi’ diyemeyiz, kimse diyemez. Çünkü birincisi adenovirüs, bildirimi zorunlu bir hastalık değil. Örneğin şu an ‘Türkiye’de suçiçeği görülüyor mu’ derseniz cevap verilebilir çünkü o bildirimi zorunlu bir hastalık. Her suçiçeği gören hekim bunu bakanlığa bildirmek zorunda ama adenovirüs saptandığı zaman onu bildirmek zorunda değil hekimler. O yüzden onun sayısını bilmiyoruz. İkinci olarak hepatit etkeni olarak bildiğimiz bir virüs olmadığı için adenovirüs, hepatit vakalarında adenovirüs bakılmadı şu ana kadar. Örneğin biz bazen tarama yolu yöntemiyle solunum yolu virüslerine bakarız. Biz de ocaktan beri yaptığımız taramada iki tane vaka görmüşüz. Ama onlarda bu adenovirüsü değil de başka bir virüs saptamışız. Dolayısıyla etken virüs adenovirüsse biz şu ana kadar görmedik ama başka virüse bağlı buna benzer vaka gördük.”