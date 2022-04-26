Salgın şüphesi yaratan ‘gizemli’ çocuk hastalığının sırrı çözülüyor

Britanya’da 114 çocukta görülen gizemli hepatit vakalarında adenovirüsün F41 türünün baş şüpheli olduğu belirtildi.

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Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu’nun, bugüne kadar 169 vaka tespit edilen ve bir çocuğun ölümüne neden olan hastalıkla ilgili açıklamasında, vakaların 114’ünün çocuklardan oluştuğu bildirildi. Gizemli çocuk hastalığı nedeniyle 10 çocuğa karaciğer nakli yapılmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre sağlık yetkilileri, son günlerde çok sayıda küçük çocukta görülen gizemli hepatit vakalarının, toplum içinde yaygın olan virüs türlerinden adenovirüsten kaynaklanıyor olabileceğini açıkladı. Yetkililer, adenovirüsün F41 adlı türünün baş şüpheli olduğunu belirtti.

Vakaların çoğu 5 yaşından küçük

Hastalığın görüldüğü çocukların büyük bölümü beş yaşından küçük. İshal, bulantı ve derinin sararması hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Britanya Sağlık Güvenliği Kurumu’ndan Dr. Meera Chand, diğer olası nedenleri de incelemeye devam ettiklerini söyledi. Uzmanlar, virüse yakalanan çocukların büyük kısmının ciddi hastalık geçirmediğini ancak çok küçük oranda hepatit olarak bilinen karaciğer iltihabının ortaya çıktığını belirtiyor.

Pandemide yok olmuştu, dalgaya dönüştü

Pandemi önlemleri dolayısıyla küçük çocukların bu virüse daha geç yaşta yakalanması ve bu sebeple daha farklı belirtilerin ortaya çıkması da uzmanlar tarafından değerlendirilen başka bir neden.

Liverpool Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Calum Semple “Adenorivüs Covid-19 pandemisi sırasında getirilen önlemler nedeniyle neredeyse tamamen yok olmuştu ve şimdi bir dalgayla geri geldi” dedi. Kısa süre önce Covid-19 geçirmiş olmanın adenovirüse yakalanan kişilerde iltihap riskini artırıp artırmadığı da inceleniyor.

Gizemli hepatitle Covid-19 aşıları arasında herhangi bir bağ kurulamadı. Britanya’da teyit edilen vakaların hiçbirinde çocuklar corona virüsüne karşı aşılanmamıştı. Uzmanlar belirti gösteren çocukların 48 saat boyunca okula gönderilmemesi gerektiğini, el yıkama gibi hijyen önlemlerinin virüslerin yayılımını azalttığını vurguluyor.