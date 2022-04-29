Adalet bakanından Almanya’ya Kavala tepkisi: Kendinize bakın

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya’nın iş insanı Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırmasına tepki gösterdi. Akşam saatlerinde de Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Türk Dışişlerine çağırıldı.

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Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Almanya bu karar nedeniyle bugün Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırmış, Kavala’nın derhal serbest bırakılması çağrısını yinelemişti.

Bozdağ’ın paylaşımı şöyle: “Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması, Türkiye’nin iç işlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin iç işlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.

Kraichtal ve Backnang yangınını,Solingen Faciası,Ludwigshafen Yangını,Hanau’da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir.

Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum.”

Almanya Büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı

Bakan Bozdağ’ın açıklamalarının ardından Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türk Dışişlerine çağırılarak ülkesinin tutumu kınandı.