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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’nın Kavala tepkisi sonrası Büyükelçi Schulz, Dışişleri’ne çağrıldı


Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak ülkesinin iş insanı Osman Kavala’ya verilen cezayla ilgili tutumu kınandı.

Fotoğraf: AA

Taksim Gezi Parkı’nda 2013’teki eylemlere ilişkin davada, iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, yedi kişiyeyse 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Karar, Türkiye kadar dünyada da büyük yankı buldu.


Yargılamayı siyasi bulan Alman makamları bugün Türkiye’nin Berlin büyükelçisini de Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Söz konusu hamleye Türkiye’den de karşılık geldi.

AA’nın aktardığına göre Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak ülkesinin Kavala davasıyla ilgili tutumu kınandı.

Büyükelçi Schulz’a ayrıca Viyana Sözleşmesi’nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi hatırlatıldı.

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