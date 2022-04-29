Bloomberg muhabirlerine beraat: Meğer ‘ekonomiyi zayıflatan’ gazeteciler değilmiş!

ABD’li haber ajansı Bloomberg’in finans muhabirleri Kerim Karakaya’yla Fercan Yalınkılıç’ın, hazırladıkları bir haberle ‘ekonomiyi zayıflattıkları’ gerekçesiyle hapis istemiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

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İki muhabirin haberini sosyal medyada paylaşıp yorum yaptıkları için dosyaya eklenen, aralarında gazeteciler Mustafa Sönmez, Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ ve Orhan Kalkan’ın da bulunduğu 36 kişi de beraat etti.

MLSA Turkey’den Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre üç sanık ve sanık avukatlarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) vekili, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) vekili de duruşmada hazır bulundu.

Bir önceki celsede beraat yönünden mütaalasını sunan duruşma savcısı, mütaala doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklara yöneltilen ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlaması yönünden suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

BDDK’nın şikayetinin konusu, Bloomberg’de liradaki sert değer kaybından Türk bankalarının nasıl etkilendiğine ilişkin 10 Ağustos 2018’de yayımlanan bir haberdi.

Bloomberg, BDDK’nın şikayeti üzerine, söz konusu haberde imzası bulunan Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç hakkında , ‘Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışmak’ gerekçesiyle iki ila beş yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığını bildirmişti.

Haber hakkında sosyal medyada yorum yaptığı tespit edilen 36 kişi de davaya dahil edilmişti.

Bloomberg ‘acil durum toplantısı’ demişti

Haberin yapıldığı dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD’yle yaşanan ‘Pastör Brunson krizi’nin ardından zirveye çıkmıştı. Liranın dolar karşısında bir günde yüzde 17 değer kaybetmesi sonrası bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığı belirtilmiş, Bloomberg’se BDDK’nın bu durum karşısında bankalarla ‘acil durum toplantısı’ düzenlediğini bildirmişti.