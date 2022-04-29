BBVA adını koydu: Türkiye’deki hiperenflasyon

İspanya merkezli banka BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi için yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Reuters’a konuşan Genç, Garanti BBVA’nın ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin ‘büyük ihtimalle uygulanacağını’ söyledi.

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Enflasyon muhasebesi, AKP’nin döviz kurlarını ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa beş ay önce tekrar gündeme gelmişti.

Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Tüketici enflasyonunun yüzde 61,14 açıkladığı Türkiye’de, yıllık üretici enflasyonu şubatın ardından martta da üç haneli hesaplanmıştı. Martta üretici enflasyonu yüzde 114,97 seviyesine yükselmişti. Yani üretici enflasyonu, 2022’de ilk çeyrekte 35 puan yükselmiş oldu.

Böylesi durumlarda enflasyon muhasebesi uygulaması gündeme geliyor.

Örneğin piyasada satılan bir malın yerine yenisi alınana kadar fiyatı artıyor. Bu yüzden de önceden alınan malların değeri bilançolarda düşük görünüyor. Bu firmanın kredibilitesini etkileyip işletme yönetiminde raporlamayı sekteye uğratıyor.

Enflasyon muhasebesinin amacı, bilançolarda duran kıymetleri bugünün değerine endekslemek. Enflasyon muhasebesi yüksek enflasyonun olduğu durumlarda uygulanıyor.

Genç, Türkiye’de enflasyon muhasebeleştirmesi uygulanması durumunda bankanın sermayesinin olumlu ancak kârın olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Genç ayrıca, bankanın Türkiye için risk maliyeti tahminini belirsizliklere rağmen değiştirmediğini de belirtti.