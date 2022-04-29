İSKİ, Varank’ı yalanladı: Suyu kapalı abone sayısı 400 bin değil 30 bin

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte borcu nedeniyle suyu geçici kapalı abone sayısının 28 Nisan itibariyle 30 bin 665 olduğunu bildirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrikteki zamlarla ilgili tepkisini ‘şov’ olarak niteleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğunu öne sürmüştü. Varank, “Madem faturaları bu kadar düşünüyorsunuz, İstanbul’da suyu kesilen 400 binden fazla aboneden para almayın” demişti.

İSKİ’nin, Varank’ın verdiği sayıyı yalanladığı açıklamasında şunlar kaydedildi: “İstanbul’da borcundan dolayı suyu geçici kapalı olan abone sayısı, 28.04.2022 tarihi itibarıyla 30 bin 665’tir. Bu sayı İSKİ’nin 6 milyon 800 bin olan toplam abone sayısı dikkate alındığında binde 4,5 civarında bir orana denk gelmektedir. Öte yandan, İstanbul’daki su birim fiyatı, insani su hakkı kapsamında verilen ücretsiz su da dikkate alındığında, 30 büyükşehir belediyesi arasında 18’inci sıradadır. Yani İstanbul’da su, diğer illere göre nispeten daha ucuzdur.”