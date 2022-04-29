Günlük vefat sayısı iki yıl sonra 10’un altında

Türkiye genelinde son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti, 1924 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından ölümlerdeki düşüşe ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Koca’nın mesajları şöyle: “Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 MART 2020’DEN SONRA İLK KEZ bugün 10’un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın.”