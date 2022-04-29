İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs’ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Valiliğin açıklamasına göre saat sabah 06:00 itibariyle etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önüyle Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.