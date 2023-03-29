Akşam Postası / 29 Mart 2023

Destici gönlü el vermese de ayrı liste hazırlayacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girilmesi halinde cumhur ittifakının yüzde 50 civarında oya ulaşacağını savundu ama ayrı liste hazırladıklarını söyledi.

EMEP seçime YSP listelerinden girecek

Emek ve özgürlük ittifakında bulunan Emek Partisi (EMEP) milletvekili seçimlerine Yeşil Sol Parti (YSP) listesinden girme kararı aldı.

Merkez Bankası ‘saklamaya’ çalışsa da KKM maliyeti ortaya çıktı

Merkez Bankası, kur korumalı mevduatın (KKM) maliyetine ilişkin bir bilgi vermese de, ekonomistler ipuçlarını takip edip hesaplamayı başardı.

HÜDA-PAR sözcüsünden Bahçeli’yi kızdıracak açıklama

Cumhur ittifakını dışarıdan destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanken söylediği “Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz” sözünü hatırlattı.

Erdoğan: Temmuzda asgari ücrete zam var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağını söyledi.

Mehmet Aslantuğ TİP’ten milletvekili adayı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Mehmet Aslantuğ’un partilerinden milletvekili adayı olduğunu duyurdu.

‘Kayıp bakan Nemo’ bulundu: Akşener’e ‘ayar verdi’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ göndermesiyle ‘kayıp bakan Nemo’ olarak nitelediği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dizine kadar çamurlu suya battığı bir fotoğrafı paylaştı.

Emperyalistler yakasını bırakmıyor: Aday olamayan Perinçek, ittifaka da giremedi

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplayamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhur ittifakına katılma talebi de reddedildi.

Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası için isim önerisi

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara’nın bankada başkanlığa getirilmesi gerektiğini yazdı. Kara’dan olumlu yanıt geldi.

Ağıralioğlu partisine yük olduğu için istifa etmiş

Millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve aday çıkarmayacağını duyuran HDP’ye ağır sözlerle yüklendikten sonra İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Meclis’te konuştu.