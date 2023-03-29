Özgür Demirtaş’tan Merkez Bankası için isim önerisi

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Hakan Kara’nın bankada başkanlığa getirilmesi gerektiğini yazdı. Kara’dan olumlu yanıt geldi.

Özgür Demirtaş, Hakan Kara’yı önerdi. (AA)

Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı mesaja şunları yazdı: “Bana soruluyor, ‘Merkez Bankası başkanı kim olmalı’ diye. Net yanıtım var: Merkez Bankası başkanımız, Prof. Dr. Hakan Kara olmalı. Bu konuda çok netim. Hakan alanında uzman, tam liyakatli, kurumu çok iyi biliyor ve tam bir beyefendi.”

Kara, Demirtaş’a verdiği yanıtta tavsiyeye olumlu yaklaştı: “Kıymetli hocam, nazik mesajınız için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bu ülkenin yetiştirdiği, bu göreve layık çok sayıda değerli uzmanımız var. Vatanını seven, devletine ve bütün topluma gönülden hizmet edecek herkese desteğimiz tam olacaktır.”

Kıymetli Hocam, nazik mesajınız için çok teşekkür ederim. Onur duydum. Bu ülkenin yetiştirdiği, bu göreve layık çok sayıda değerli uzmanımız var. Vatanını seven, devletine ve bütün topluma gönülden hizmet edecek herkese desteğimiz tam olacaktır. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 28, 2023

Merkez Bankası’nın başkanlığını Şahap Kavcıoğlu yürütüyor. Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıra dışı para politikası önerilerine destek vermesiyle biliniyor. Genel kabul görenin aksine ‘faiz sebep enflasyon sonuç’ yaklaşımını öne çıkaran bu politikalar nedeniyle Türkiye’deki ekonomik kriz daha da derinleşti.