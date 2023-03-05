Özgür Demirtaş, adaylık iddiasına cevap verdi: Önerilerimi her zaman iletirim

Finans profesörü Özgür Demirtaş, Ersan Şen’in adaylık sahasına hızlı girişi sonrası kendisiyle ilgili iddiaya “Siyasete uzağım, ancak arka plandan sosyal demokrat partilere önerilerimi her zaman iletirim” yanıtını verdi.

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Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukukçu Ersan Şen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyerek ‘millet ittifakı’ndan ayrılan İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

Program devam ederken, Ersan Şen, Akşener tarafından reklam arasında arandı. Şen görüşmenin içeriğinin de paylaştı: “Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz.”

Şen’in ‘hızlı girişi’ sonrası ismi aylar önce ‘sürpriz aday’ olarak dillendirilen Özgür Demirtaş da yeniden gündeme geldi.

Demirtaş’sa adaylıkla ilgi iddiayı ‘siyasete uzağım’ diyerek reddetti: ”Hiçbir siyasi oluşumla bir ilgim yok. Ancak arka plandan; dil-din-ırk-köken ayrımı yapmayan, değişen dünyayı yakalamaya açık olan, teknolojik devrim isteyen, ‘sosyal ve demokrat’ siyasi partilere önerimi her zaman iletirim.”