Destici gönlü el vermese de ayrı liste hazırlayacak

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği seçimlerine tek listeyle girilmesi halinde cumhur ittifakının yüzde 50 civarında oya ulaşacağını savundu ama ayrı liste hazırladıklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettikten sonra BBP genel merkezinde konuşan Destici, şunları kaydetti: “Bu seçim sistemi elbette ki birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor… Şu anda cumhur ittifakının yüzde 50 civarında oyu var. Partiler ayrı ayrı girdiğinde kayıp yaşanacaktır. Şu anda dört siyasi partimiz de kendi ayrı listelerini hazırlıyorlar ve biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla girecek şekilde seçime hazırız. Ama şu gerçeği bırakıyorum, ortak listeye girildiğinde büyük imkan sağlayacaktır. Somutlaşmış bir sonuç yok.”

Cumhur ittifakındaki AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ayrı listelerden, ittifakı dışarıdan destekleyecek HÜDA-PAR’sa AKP listelerinden seçime girecek.

‘Ortak liste’ kulisleri Bahçeli’yi kızdırmıştı

MHP’li isimlerin bazı illerde AKP listelerinden seçime girebileceğine dair kulis haberleri son günlerde artmıştı. Ama YRP ve BBP’nin ayrı liste hazırlayacağının anlaşılmasından sonra dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan partisinin de kendi listeleriyle seçime gireceğini yazmıştı.

*Son günlerde bilhassa MHP ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Üstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır.

*Cumhur ittifakını teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusuyken, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.

*Milliyetçi Hareket Partisi, milletvekili genel seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır.