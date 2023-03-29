‘Kayıp bakan Nemo’ bulundu: Akşener’e ‘ayar verdi’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Kayıp Balık Nemo’ göndermesiyle ‘kayıp bakan Nemo’ olarak nitelediği Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dizine kadar çamurlu suya battığı bir fotoğrafı paylaştı.

Nebati, “Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Sıra dışı ekonomi politikalarıyla ‘Türkiye’nin uçacağını’ söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, işler beklediği gibi gitmeyince ekonomide eskiye dönmeyi düşündüğü belirtilmişti.

Bu dönemde Nebati’yse pek ortalıkta gözükmüyor. Erdoğan’ın teklif götürdüğü eski bakan Mehmet Şimşek reddedince Nebati bunu fırsat bilip, sessizliğini bozarak ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni uzunca hatırlatmıştı. Nebati’nin son dönemde ekonomiyle ilgili yegane çıkışı da bu oldu.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener de bu duruma atıfla şunları demişti: “Bir Nebati bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo’nun nerede olduğunu bilen var mı?”

Çamura girmeyi marifet saydı

Bunun üzerine Nebati, Twitter’dan sel bölgesinde dizlerine kadar çamurlu suya battığı bir fotoğrafını ve millet ittifakı liderlerinin alandaki incelemelerine dair bir fotoğrafını paylaşarak Akşener’e ‘ayar verdi.’

Akşener’i etiketleyen Nebati’nin uzun tweet’inden öne çıkanlar şöyle:

*Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz.

*Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

*Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz. Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz.

*Sayın Akşener, çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz.