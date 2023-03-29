İBB’ye ‘terör’ suçlamasına dayanak yapılan DİAYDER dosyası mütalaa için savcılıkta

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın DİAYDER üyelerine yardım kartı dağıtması nedeniyle ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla yargılandığı davada sona geliniyor. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasını savcılığa gönderdi.

Fotoğraf: DİAYDER

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda partili katıldı. Duruşmada İBB çalışanı Esra Huri Bulduk tanık olarak dinlendi. Bulduk, sosyal yardım kartlarının nasıl dağıtıldığını anlattı. Bulduk, yardım kartının verilmesi için ilgili kişiyle ilgili sosyal inceleme yapılması ve ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal yardım kartının e-belediye sistemi kapsamında dağıtıldığını belirtti.

Saltık’ın avukatı Ersan Şen, tanığa yardım edilen kişilerin adli sicillerinin araştırılıp araştırılmadığını sordu. Bulduk da bunun kanunen bir zorunluluk olmadığını, devletin dağıttığı tüm yardım kartlarının sosyal inceleme sonucunda verildiğini kaydetti.

Tanığın dinlenmesinden sonra duruşma savcısından görüşü soruldu. Savcı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının savcılığa verilmesini talep etti. Mahkeme de bir sonraki duruşmanın 21 Haziran’da yapılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB çalışanlarını yasadışı örgütlerle ilişkilendiren açıklamalarından sonra İstanbul başsavcılığı tarafından İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de zaten yargılanan DİAYDER üyeleri hakkında bir iddianame daha hazırlandı. Yargılanan kişilere İBB’de çalışan gassallar da eklenmişti. İddianamedeki suçlamalardan öne çıkan DİAYDER üyelerine dağıtılan 150 liralık yardım kartlarıydı.

Davanın iddianamesi ise bugüne kadar yürüttüğü siyasi ceza davalarıyla adını duyuran hakim Akın Gürlek’in başkanı olduğu İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Gürlek, davanın ikinci duruşmasında İBB çalışanı iki kişiyi tanık olarak dinlemiş, aynı duruşmanın ara kararında bu kişilerin hakkında iddianame düzenlenmesi için suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

Dava sürerken mahkeme başkanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İBB çalışanlarından Yavuz Saltık hakkında da ‘örgüte yardım’ suçlamasıyla dava açılmış, bu dava da ayrı olarak yine aynı mahkemede görülmeye başlamıştı.

Bu iki dava Soylu tarafından yakından takip edilirken, Ekrem İmamoğlu hakkında görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddialarıyla da ilişkilendiriliyor.