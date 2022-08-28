Akşam Postası / 28 Ağustos 2022

Peker: Taşkesenlioğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı var

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘küçük yatırımcı’ mesajı: Telafi edilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek” dedi.

ENAG’a vergi soruşturması ‘6 TL gelir beyan edilmediği’ gerekçesiyle açılmış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tartışmalı verilerine karşı alternatif çalışma yürüten Enflasyon Araştırmaları Grubu’na (ENAG) vergi soruşturması ‘6 liralık gelirin beyan edilmediği’ gerekçesiyle açılmış.

Gazetecilere saldıran ve Onur Yürüşü’nde ‘tacizle’ suçlanan polis amirine soruşturma

Artı TV kameramanı Bilal Meyveci’yi haber takibi sırasında engelleyen ve tehdit eden İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında soruşturma başlatıldı.

AKP, sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmen için ‘ikna ekipleri’ kurdu

Sandığa gitmeyi düşünmeyen seçmenlerin sayısının arttığını tespit eden AKP, ‘ikna ekipleri’ kurdu.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin raporuna göre yeni haftada (28 Ağustos- 3 Eylül) hava sıcaklıklarının artarak güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ABD savaş gemileri, Pelosi’nin ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı’ndan geçti.

Galatasaray, Cicaldau’yu BAE ekibine kiraladı

Galatasaray Kulübü, Romanyalı oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union’a bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

Bursa’da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Beş ölü, 38 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.