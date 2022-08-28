Galatasaray, Cicaldau’yu BAE ekibine kiraladı

Galatasaray Kulübü, Romanyalı oyuncusu Alexandru Cicaldau’nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union’a bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau’nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.’ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır” dendi.

Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.