Kılıçdaroğlu: Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek” dedi.

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Kılıçdaroğlu, 24 Ağustos’ta paylaştığı videoda iktidarın faiz politikasını eleştirerek “Borçlarınızı ‘varlık şirketleri’ne satıyorlar. Öyle ‘Varlık’ dendiğine de bakmayın. Kılıf o, kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Borçlarınızı ödemeyin” demişti.

Bu videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, bugünkü mesajında şu ifadeleri kullandı: “Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller.”