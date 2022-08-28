Binlerce kişi protesto etmişti: Vucic’ten LGBTİ+ etkinliğine veto

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, eylülde başkent Belgrad’da düzenlenmesi planlanan Avrupa Onur Yürüyüşü’nün (EuroPride) düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Organize edenlerse her türlü yasağın ve kısıtlamanın yasa dışı olduğunu vurgulayarak, vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

Europride’a geçen yıl Danimarka’nın başkenti Kopenhag ev sahipliği yapmıştı. Fotoğraf: copenhagen.2021.com

Uluslararası Onur Yürüyüşü’ne 1992’den beri her yıl bir Avrupa kenti ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Belgrad’ın ev sahipliği yapması planlanmıştı. Organizasyona karşı çıkan binlerce kişi ay başında protesto yürüyüşü düzenlenmişti. Aşırı sağcı partiler yürüyüşü kınamış, kilise de karşı çıkmıştı.

Bu kararı almaktan memnun olmadığını belirten Vucic, Sırbistan’ın odaklanması gereken başka konular olduğunun altını çizdi. Vucic, 12-18 Eylül için planlanan etkinliklerin Kosova’yla yaşanan gerginlik ve gıda ve enerji krizi nedeniyle ‘iptal edileceğini veya erteleneceğini’ söyledi.

Sırbistan devlet başkanı, ”Bazen her şeyle aynı anda uğraşamıyorsunuz. Başka bir zaman daha neşeli bir organizasyon düzenlenebilir” dedi.

EuroPride 2022’nin organizatörü Marko Mihailovic devletin iptal edemeyeceğini, böyle bir girişimin anayasayı ihlal etmekle eşdeğerde olduğunu söylerken Avrupa Onur Yürüyüşü Organizatörleri Birliği Başkanı Kristine Garina, etkinliğin iptal edilmeyeceğinin altını çizdi.

Garina, Sırbistan’ın ilk kadın ve kamuoyuyla eşcinsel olduğunu paylaşan başbakanı Ana Brnabic’in kendilerine hükümetin tam desteğini alacakları konusunda söz verdiğini, bu sözü tutmasını istedi.