Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin raporuna göre yeni haftada (28 Ağustos- 3 Eylül) hava sıcaklıklarının artarak güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(28 Ağustos – 3 Eylül 2022)

Hava sıcaklıklarının artarak güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OdiN1vtjUC — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 27, 2022

Yarın Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve çevresinde de salı, çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenirken hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş olacak.

Yağışların perşembe günü Ege’nin iç kesimlerine de ilerlemesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeyse yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek, yağış görülecek bölgelerde sıcaklık değerleri düşecek.