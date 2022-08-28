MASAK araştırması: Dar bir kitle TikTok’ta büyük paralar aklıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı kullanıcıların TikTok’u para aklamak için kullandığını duyurdu.

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MASAK, geçen yılın başından bu yana Türkiye’de yer alan TikTok kullanıcısı yerli ve yabancılara yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldığını belirtti.

AA muhabirinin MASAK’tan edindiği bilgiye göre, 2021’de Twitch isimli yayın platformunda bazı yayıncılar ve kredi kartı dolandırıcıları arasında işbirliğiyle vatandaşlara ait kredi kartlarındaki tutarların yayıncılara ‘bağış’ adı altında aktarılarak suç gelirlerinin aklandığı ve yayıncıların bundan komisyon aldığı ortaya çıktı.

‘Dar bir kitle büyük paralar alıyor’

Türkiye’de yaklaşık 29 milyon kullanıcısı olduğu belirtilen TikTok isimli sosyal medya platformunda da suç gelirlerinin aklandığına ilişkin iddialar üzerine MASAK harekete geçti. Araştırmalarda, TikTok’taki kullanıcıların canlı yayınlar sırasında ‘hediye’ adı altında bağış topladığı, toplanan bu bağışlarınsa sonrasında TL’ye dönüştürülerek hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.

Aktarılan tutarların büyük çoğunluğunun az sayıda kişiye gönderildiği, bu durumunsa aslında çok dar bir kitlenin TikTok’tan büyük miktarda para aldığına işaret ettiği belirlendi.

Diğer taraftan canlı yayın açan TikTok kullanıcılarına ‘hediye’ göndermek amacıyla platforma para aktaran kişilerde de benzer durum olduğu, yani aktarılan tutarın büyük bir kısmının çok dar bir kitle tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

IŞİD bağış topladı

MASAK’ın araştırmasında, özellikle radikal İslamcı örgüt IŞİD’le doğrudan ve dolaylı ilişkili bazı kişilerin de TikTok’tan ciddi bağışlar topladığı kaydedildi.

MASAK’ın TikTok’taki para transferlerine ilişkin araştırmalarını derinleştirilerek devam ettirdiği öğrenildi.