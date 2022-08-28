Bursa’da tur otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

Fotoğraflar: AA

TRT Haber’e göre Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine giden, 47 kişiyi taşıyan tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir kısmı merdiven dayanarak otobüsün camlarından çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.