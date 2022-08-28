ENAG’a vergi soruşturması ‘6 TL gelir beyan edilmediği’ gerekçesiyle açılmış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tartışmalı verilerine karşı alternatif çalışma yürüten Enflasyon Araştırmaları Grubu’na (ENAG) vergi soruşturması ‘6 liralık gelirin beyan edilmediği’ gerekçesiyle açılmış.

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ENAG’ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, 23 Şubat’ta kendisi hakkında vergi incelemesi başlatıldığını duyurmuştu. Ulusoy, “ENAG’dan bu yana ikincisi…” diye de eklemişti.

Organize suç örgütü Sedat Peker’in Sermaye Piyasası Kurulu’nda rüşvet iddiaları sonrası Twitter hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenen Ulusoy, şunları yazdı: “6 lira gelirinizi beyan etmemişsiniz diyerek telefon emriyle şahsımıza (ENAG’a) vergi denetimi başlatan maliye bakanına benzer başarılı bir adımı siz adalet bakanından bekliyor bu halk. Yolsuzluk yoksa herkese bulaşır!”

ENAG, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin güvenilir bulunmaması sonrası bağımsız araştırmacılar tarafından kurulmuştu. Enflasyon verileri TÜİK’in iki katı olan ENAG, bu nedenle iktidarın hedefi olmuştu.

Daha önce Veysel Ulusoy’a görevli olduğu Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açılmıştı.