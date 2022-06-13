Enflasyonla ‘mücadele’: ENAG kurucusuna şimdi de üniversite soruşturması

Enflasyon Araştırmaları Grubu (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy’a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı.

Verileri uzmanlar tarafından tartışmalı bulunan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verisi açıklamaya başlayan ENAG’la ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. TÜİK, ENAG kurucusu Ulusoy hakkında da ‘kişilik haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

İki kurumun açıkladığı enflasyon arasında uçurum var. ENAG, mayısta yıllık enflasyonu yüzde 160 olarak hesaplamıştı. TÜİK’e göreyse bu oran yüzde 73,5’ti. Bu ‘makas’ açıldıkça ENAG’a yönelik basınç da artıyor.

Reuters’ın haberine göre Ulusoy’a görev yaptığı Yeditepe Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması açıldı. Üniversite, Ulusoy’un basına ‘izinsiz’ verdiği bir röportaj ve kurumun ‘bina ve kaynaklarını izinsiz ve amacına aykırı’ kullanmasıyla ilgili savunmasını istedi.

Sözcü’ye konuşan Ulusoy, uzun süredir baskı altında olduklarını, ne olursa olsun geri adım atmayacaklarını ve halkın gerçek verilere ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.