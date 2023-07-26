Akşam Postası / 26 Temmuz 2023

İkizköylülere biber gazlı ve yumruklu saldırı

Jandarma, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan İkizköylülere biber gazı ve yumruklarla saldırdı.

Rönesans patronu, ‘rasyonelleşme’yi sevdi: Çok umutluyum

Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak, Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna oturması ve sonrasında yapılanlardan ‘çok umutlu’ olduğunu söyledi.

AYM üyesi, Demirtaş dosyasına üç senede hazırlanamamış

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında yaklaşık üç sene önce verdiği ihlal kararının gündeme alındığı Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) bir üyenin “Dosyaya hazırlanamadım” demesi üzerine görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

Marmara alarm veriyor: ‘Ölü bir deniz olabilir’

Uzmanlar, Marmara Denizi’nin dibindeki oksijensiz tabakanın giderek yüzeye doğru dayandığını, artan kirliliğin önlenememesi durumunda bir felaketin yaşanacağı konusunda uyardı.

‘Boş konuta ek vergi’ beklentisi: Ev sahipleri tedirgin

‘Boş evlere ek vergi gelecek’ beklentisi konut sahiplerini tedirgin etti. Hem vergi ödemek istemeyen hem de kiralamaya sıcak bakmayanların evlerini satışa çıkaracağını belirten sektör temsilcileri sahte sözleşmelere karşı uyardı.

Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiden ihraç edildiği duyuruldu.

3 bin otomobil taşıyan gemide yangın

Hollanda’nın Kuzey Denizi açıklarında 3 bin otomobil taşıyan gemide çıkan yangında bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Türkiye’de fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi başladı

Renault, fabrika çıkışlı ikinci el araç faaliyetlerini Türkiye’de devreye aldı.

Elon Musk, teknoloji devlerinin yapamadığını yapmak istiyor

Twitter’ın sahibi Elon Musk, değişiklerle platformu finansal hizmetler için tek adres haline getirmek istiyor. Daha önce birçok teknoloji devi bu yolda başarısız olmuştu.

Samsung, ‘Unpacked’ etkinliğiyle yeni cihazlarını tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, ‘Unpacked’ etkinliğiyle yeni katlanabilir telefonlarını tanıttı.