Bakan Yerlikaya: 4 milyon 888 bin ‘düzenli’ göçmenimiz var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de 4 milyon 888 bin 286 ‘düzenli’ göçmenin olduğunu söyledi.

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Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yerlikaya, ‘düzensiz göçle mücadele’ sorusu üzerine şunları dedi:

“Şu anda 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmenimiz var. Bu kimselerin biyometrik kayıtları bizde. Nerede oturduklarını, turistse hangi otelde kaldıklarını, nerede misafir edildiklerini biliyoruz. Bu 4 milyon 888 bin 286 düzenli göçmenin üç başlık altında dağılımını söyleyeceğim; 3 milyon 325 bin 14 geçici koruma altında bulunan Suriyeliler. 294 bin 880 uluslararası koruma kapsamında olan göçmen. Bir de turizm, çalışma, sağlık gibi çeşitli konularda yasal ikamet izni veriyoruz, her ülkenin olduğu gibi, bunlar da 1 milyon 268 bin 392.”

Vatandaşların ‘düzenli’ göçmenlerle ilgili bir meselesinin olmadığını ifade eden Yerlikaya, ‘düzensiz’ göçmenlere karşı yıllardır mücadele ettiklerini söyledi.

Bu mücadele kapsamında başlattıkları yeni uygulamaya değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:

“Şu anda İstanbul’da dokuz göç mobil noktası kurduk. İçinde bizim GöçNet biyometrik yani parmak okuma sistemimiz… Dolayısıyla kayıtlı olanları biliyoruz dedik ya kayıtlı biri olup olmadığını orada check ediyoruz. Yani güvenlik güçlerimiz sahada birinden şüphelendi, üzerinde kimlik yok, ona ’10 dakikalık mesafede göç noktamıza kadar bize eşlik edebilir misiniz’ diyor. Geliyorlar oraya. Parmak okutma sonucu ekranda pasaport olmadığı ortaya çıkınca kendisinden özür diliyor, teşekkür edip gönderiyoruz. Diğer bir şık, eğer yoksa üzerinde o zaman onu geri gönderme merkezimize transfer ediyoruz.”