Sivil toplum kuruluşlarından Akbelen için ortak çağrı

Sivil toplum kuruluşları, Muğla Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kesiminin acilen durdurulmasını istedi.

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.

Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Bölgede eylem başlatan İkizköy direnişçileri de jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, paylaştıkları ortak açıklamayla saldırıların ve ağaç kesiminin son bulmasını istedi.

Açıklmada “Bu ormanın çevresindeki yaşam, tarım alanları, köyler, binlerce yıllık kadim kültürüyle birlikte, yöredeki kömür madenleri tarafından 40 yılı aşkın süredir ve Çevresel Etki Değerlendirme raporu dahi düzenlenmeden yok ediliyor” dendi.

Akbelen Ormanı’ndaki maden sahasının genişletilmesine karşı dava açan İkizköylüler’in talebiyle yerel idari mahkemenin, yürütmeyi durdurma kararı verdiğinin hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bölgede bu süreçte üç kez bilirkişi keşfi yapıldı. Üçüncü bilirkişi keşfi sonrasında heyet tarafından hazırlanan bilirkişi raporu sonucunda yerel idari mahkeme yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. İkizköylüler raporun gerçeğe aykırı olduğu iddiasıyla bilirkişi heyeti hakkında şikayette bulundu ve acilen yürütmenin durdurulması için yeniden başvuru yaptı. İkizköylüler’in itirazları ve direnişleri sürerken Akbelen Ormanı’nda kesimin başlamasını üzüntüyle karşılıyoruz.”

Açıklamanın devamında şu talepler sıralandı:

Pek çok hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan, yaşlı ve doğal bir kızılçam ormanı olan 780 dönümlük Akbelen Ormanı’nın kesiminin hemen durdurulması.

Akbelen Ormanı alanında maden işletme izni veren kararın iptal edilmesi.

Akbelen Ormanı’nı da içine alan 86541 no’lu ruhsat alanı içindeki maden sahası genişletme projesinin; mevzuat gereği Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerin kapasite artırımı projesi, bölgedeki diğer kömür ocakları ve Yatağan Termik Santrali, diğer madencilik ve endüstriyel tarım gibi faaliyetler ile birlikte toplam (kümülatif) etkilerini ele alacak şekilde Bütünleşik Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi tutulması.

Santral ve madenlerin ömürlerinin uzatılmasıyla ilgili planların halka sorulması.

Açıklamaya imza atan sivil toplum kuruluşları şöyle:

Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe)

Çevre Hukuku Ağı

Ege Orman Vakfı

Ekosfer

Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels)

Greenpeace Akdeniz

İklim için 350 Derneği

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği (İDPAD)

Mekanda Adalet Derneği (MAD)

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA)

TEMA Vakfı

Temiz Hava Hakkı Platformu

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Yeşil Düşünce Derneği

YUVA

Yuvam Dünya Derneği

Ne olmuştu?

Akbelen Ormanı’ndaki 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından kesilmek istenmişti. Nedeni ise termik santrallere linyit sağlayacak açık maden ocağı yapmaktı. Şirket bunun için gerekli izin belgelerini de almıştı ancak İkizköylüler karara itiraz etmiş ve nöbet tutmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz sene 17 Temmuz’da Orman Genel Müdürlüğü’nün ekipleri Akbelen Ormanı’na gelerek ağaç kesmeye girişmişti. Ama köylüler ekipleri engellemişti.

10 gün sonra Manavgat olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde yangınlar çıkmış ve uzun süre havadan destek sağlanmadığı için kontrol altına alınamamıştı. Bu yerlerden biri de Muğla’ydı. Yöre halkı yangınlara müdahaleyle ile uğraşırken bu kez de YK Enerji tarafından tutulan işçiler adeta fırsat bu fırsat diyerek ağaçları kesmişti. Yangınları bahane eden şirket işçileri bir 105 ağaç kesmişti.

Yangınlarla boğuşan İkizköy halkı, ağaç kıyımına karşı eylem başlatmış, bölgeye jandarma gönderilmişti. Jandarma erleri nöbet tutan köylülere orantısız müdahalede bulunmuştu.