Türkiye’de fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi başladı

Renault, fabrika çıkışlı ikinci el araç faaliyetlerini Türkiye’de devreye aldı.

Fotoğraf: Renault

Bursa’daki Oyak Renault fabrikasında kurulan ‘Refactory’ adlı ikinci el araç yenileme merkezinde, kullanılmış otomobillerin ekspertiz, mekanik, karoser onarımı, boya işlemleri gibi birçok işlemi yapılacak.

İlk etapta Clio 4, Clio 5 ve Megane Sedan modellerine odaklanacak Refactory’de, önümüzdeki dönemlerde farklı modellerin de bu yenileme kapsamına alınması bekleniyor. Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, Türkiye genelinde 56 noktada faaliyet gösteren yetkili bayilerinde satılacak.

Refactory tarafından yenilenen tüm ikinci el araçlar, yetkili Renew bayilerinde ‘Renew‘ kimliği altında satılacak. Yenilenen otomobillerin garanti süresiyse iki yıl olacak.